Suppletive: Guidi (Fd'I), competenza Leo a servizio territorio, estendere class action a ricorsi Tari

- Innovare l'attuale normativa nazionale ampliando la possibilità di ricorrere alla class action anche per il risarcimento della tassa sui rifiuti permettendo così ai cittadini di assumere iniziative più incisive in caso di mancato e prolungato disservizio della raccolta dei rifiuti urbani. Questa la richiesta avanzata e recepita da Maurizio Leo nel corso della presentazione della sua candidatura alla Balduina, organizzata lunedì 24 febbraio al Park Hotel dei massimi dal circolo Balduina di Fratelli d'Italia. "Il tema della mancata raccolta dei rifiuti - dichiara Federico Guidi coordinatore Fd'I del XIV Municipio e componente dell'esecutivo romano - è problematica vissuta in tutta la città di Roma ma particolarmente sentita in alcuni dei quartieri in cui è composto il 1 Collegio della Camera dei deputati. Tra questi il quartiere Balduina che ciclicamente, più di altri, si trasforma in una e vera propria discarica a cielo aperto. Su questa criticità dei rifiuti, come sulla sicurezza, sul decoro urbano, sulla riduzione della pressione fiscale l'esperienza e le competenze professionali di Maurizio Leo costituiranno un valore aggiunto importante. Anche perché, a differenza di Gualtieri, impegnato a fare il Ministro, sia pure speriamo ancora per poco, Leo svolgerà pienamente il ruolo di deputato del 1 Collegio rappresentandone le istanze e cercando di risolverne le criticità".(Com)