Medio Oriente: 50 ex politici europei si oppongono al Piano del secolo di Trump

- In una lettera ai ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Ue, cinquanta personalità della politica europea, che in passato hanno ricoperto incarichi del più alto livello, si sono fortemente opposti al Piano del secolo per la soluzione della questione israelo-palestinese, presentato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump il 28 gennaio scorso, chiedendo all'Unione europea di impedirne l'attuazione. I 50 firmatari della missiva sostengono, infatti, che per i palestinesi l'iniziativa di Trump sia paragonabile all'apartheid, il regime di segregazione razziale per la popolazione nera del Sudafrica in vigore dal 1948 al 1991. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, tra i 50 vi sono Sigmar Gabriel, ministro degli Esteri tedesco dal 2017 al 2018, Hans-Gert Poettering (Cdu), presidente del Parlamento europeo dal 2007 al 2009, e Javier Solana, segretario generale della Nato dal 1995 al 1999 e da allora al 2009 Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune. I firmatari includono anche Jack Straw e Dominque de Villepin, ministri degli Esteri di Regno Unito e Francia rispettivamente dal 2001 al 2006 e dal 2002 al 2004. Secondo i 50, il Piano del secolo contraddice i parametri del processo di pace in Medio Oriente concordati a livello internazionale, le relative risoluzioni delle Nazioni Unite e i principi fondamentali del diritto internazionale. (segue) (Geb)