Medio Oriente: 50 ex politici europei si oppongono al Piano del secolo di Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il suo piano, infatti, Trump “legittima e promuove la costruzione di insediamenti israeliani nei Territori palestinesi occupati, riconosce esclusivamente le rivendicazioni di un parte su Gerusalemme e prevede uno Stato palestinese privo di sovranità e controllo su un territorio frammentato”. In particolare, la suddivisione geografica prevista dal Piano del secolo prevede “enclavi palestinesi sotto il controllo militare permanente di Israele, che ricordando i bantustan sudafricani”. Viene, quindi, “formalizzata l'attuale situazione nei Territori palestinesi occupati, con due popoli fianco a fianco, ma senza eguali diritti”. Per i 50, “un tale risultato ha un carattere paragonabile all'apartheid”. Pertanto, all'Ue viene chiesto di “respingere” il Piano del secolo e di “adottare misure immediate ed efficaci per contrastare la minaccia di annessione” dei Territori palestinesi a Israele. L'iniziativa di Trump, “invece di promuovere la pace, rischia di alimentare il conflitto a spese dei civili israeliani e palestinesi, con gravi conseguenze per la Giordania e la regione”. Per i 50, la comunità internazionale, in particolare l'Ue, deve “preservare la dignità e i diritti dei palestinesi, il futuro della democrazia israeliana e l'ordine internazionale basato sulle regole”. (Geb)