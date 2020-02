Coronavirus: Di Maio a “Le Monde”, “sconsigliare di venire in Italia non ha alcun senso”

- Non ha alcun senso sconsigliare di recarsi in Italia nel suo complesso, o in una regione come il Friuli-Venezia-Giulia che non è stata contagiata dal coronavirus (Covid-19). Allo stesso modo, non serve a nulla sconsigliare viaggi in tutta la Lombardia. Finché i nostri bambini vanno regolarmente a scuola, questo vuol dire che tutto va bene. I malati vengono messi in quarantena e vengono curati. Perché dal coronavirus si guarisce. E’ quanto dichiarato dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un’intervista rilasciata al quotidiano francese “Le Monde”. Il titolare della Farnesina ha aggiunto: “Il nostro lavoro è reso più difficile dal fatto che non abbiamo trovato il paziente zero. Ma questo problema senza dubbio si avrà anche altrove, dato che l’assenza di sintomi e l’esistenza di portatori sani complicano il tutto. Per ora, gli undici comuni interessati rappresentano meno dello 0,1 per cento del territorio”. A livello europeo, Di Maio ha ringraziato il “governo francese ed Emmanuel Macron di essere venuti a Napoli in questo momento difficile. È un gesto di vicinanza verso l’Italia così come un segnale nei confronti della comunità internazionale”. (segue) (Res)