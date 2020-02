Monza: 21enne arrestato per spaccio in via Azzone Visconti (2)

- Per tale violazione, gli agenti lo avevano segnalato alla Questura di Monza per il successivo eventuale Daspo urbano e trattenuto presso il Comando di Polizia Locale perché arrestato in attesa della direttissima. “L'arresto di martedì conferma - afferma l'Assessore alla Sicurezza Federico Arena - che lo spaccio delle sostanze stupefacenti è in larga parte in mano a bande extracomunitarie che, sempre più, investono nel mercato della droga del nostro Paese. È una microcriminalità che non conosce flessione. Per questo è necessario non abbassare la guardia. Il Regolamento di Polizia Urbana si conferma un'importante leva normativa, mentre le donne e gli uomini delle Forze dell'Ordine sono il braccio operativo. Senza dimenticare gli strumenti in dotazione al Comando di Polizia Locale: la cabina di fotosegnalamento e la camera di sicurezza, fortemente voluti da questa Amministrazione, si sono dimostrati fondamentali per facilitare l'arresto. Dobbiamo continuare su questa strada: i colpevoli devono scontare la loro condanna senza riduzioni e gli stranieri devono essere rimpatriati perché nel nostro Paese non c'è posto per chi viene a delinquere”. Un'altra operazione antidroga era stata svolta venerdì 21 febbraio, sempre in via Azzone Visconti, dove la Polizia di Stato, con il supporto dell'unità cinofila della Polizia Locale, ha trovato due sacchetti contenenti 64 grammi di hashish. (Com)