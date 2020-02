Governo: Laforgia, governissimo con Salvini? Sta provando a uscire dall'angolo

- Per il senatore di Liberi e uguali e coordinatore nazionale di èViva, Francesco Laforgia, "Salvini sta provando in tutti i modi ad uscire dall'angolo in cui si è cacciato dopo il Papeete". In una nota kl'esponente di Leu quindi osserva: "Adesso propone un governissimo, a cui si è sempre detto contrario, pur di andare alle elezioni. Chi si candida a guidare il Paese dovrebbe dimostrare più serietà. In questo momento l'Italia non ha bisogno di fibrillazioni. E spero che il capo della Lega si ricordi di dire ad Attilio Fontana che una sceneggiata come quella fatta in diretta Facebook crea, all'Italia, un danno di immagine ed economico incalcolabile".(Com)