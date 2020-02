Coronavirus: Shanghai, 63 passeggeri volo Aeroflot in quarantena dopo contatto con viaggiatore infetto (2)

- Secondo le autorità sanitarie, la persona infetta ha preso il volo Aeroflot Russian Airlines SU513 dall'aeroporto di Teheran Imam Khomeini la sera del 19 febbraio, trasferito all'aeroporto di Mosca Sheremetyevo durante la notte, ed è arrivato all'aeroporto di Shanghai Pudong la sera seguente sul volo Aeroflot SU206. "L'ispezione medica dell'aereo non ha mostrato anomalie", ha detto Liu Bo, vicecapo delle dogane di Shanghai, in una conferenza stampa che si è tenuta oggi. Lo storico dei viaggi della persona infetta non è stato rivelato, ma il passeggero avrebbe lasciato l'Iran lo stesso giorno in cui il paese ha riportato i suoi primi casi mortali di coronavirus. Il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie ha chiesto a chiunque avesse avuto contatti con la persona infetta di riferirlo alle autorità sanitarie locali ed entrare in quarantena. (Cip)