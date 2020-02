Coronavirus: premier egiziano Madbouli, nel paese non vi sono più contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto è ormai libero dai contagi di coronavirus dopo la guarigione della prima e unica persona risultata positiva al Covid-19 lo scorso 14 febbraio (un cittadino straniero), che dopo il periodo di quarantena potrà lasciare domani il paese. Ad annunciarlo è il premier egiziano, Mustafa Madbouli, che in una nota ha assicurato che il governo tratterà in modo “trasparente la situazione”. Nel comunicato, diffuso al termine di una riunione con il ministro della Salute Hala Zayed, il ministro del Turismo Khaled Anani, il capo dell’Autorità per l’aviazione civile, Mohamed Manar Civil, e il vice ministro degli Esteri per le crisi, Alaa Yousef, il premier ha dichiarato: "L'Egitto è pronto a prendere tutte le misure precauzionali per affrontare questo virus a fronte della sua diffusione in diversi paesi confinanti. Queste procedure includono un aumento dei controlli medici negli aeroporti e scali marittimi per aerei e navi provenienti dagli Stati che hanno registrato contagi”. Il premier ha aggiunto che l’Organizzazione mondiale della sanità ha confermato che attualmente l’Egitto è “libero dal coronavirus”. Per prevenire l’eventuale esplosione di focolai di coronavirus, il ministro della Salute Zayed ha reso noto che un ospedale è stato assegnato in ogni governatorato a livello nazionale con una capacità di circa 522 posti letto, che potrebbe essere aumentato a 2644 posti letto per garantire l’eventuale cura e periodo di quarantena. Alcuni giorni fa, il governo egiziano ha annunciato l’istituzione di un numero verde per rispondere alle domande dei cittadini sul coronavirus.(Cae)