Coronavirus: Italianway, calo del 19 per cento di affitti brevi a Milano, -43 miliardi in due mesi

- Calo del 19 per cento delle prenotazioni di notti a Milano nel mese di febbraio, a seguito della diffusione del coronavirus in Lombardia. Lo prevede la start up del settore turismo-hospitality Italianway, che aveva invece previsto al 24 febbraio una crescita di quasi 5mila notti vendute rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, circa il 9 per cento in più. Incrociando i dati del Politecnico di Milano che stimano il valore delle prenotazioni della città innescate dal mondo extra alberghiero in circa 180milioni con la distribuzione del giro di affari 2019 (su circa 120mila notti vendute), l’ufficio studi di Italianway stima che la perdita dei mesi di marzo e aprile potrebbe pesare sul settore fino a 43 milioni sul mercato milanese dello short term. Mentre per gli operatori privati, circa il 63 per cento del mercato, si tratta di perdita di reddito, senza particolari costi - osserva Italianway in una nota - per gli operatori professionali si tratterebbe di una situazione insostenibile, dovendo pagare personale, uffici, software, investimenti sugli appartamenti, rate dei finanziamenti. Bene hanno fatto le istituzioni, secondo la start up, a fissare subito una nuova data per il Salone del Mobile, in modo che gli operatori possano spostare su giugno le prenotazioni già ricevute, invece di cancellarle. (segue) (com)