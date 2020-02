Coronavirus: Italianway, calo del 19 per cento di affitti brevi a Milano, -43 miliardi in due mesi (2)

- Inoltre, seguendo scrupolosamente i contenuti delle ordinanze emesse dalla Regione Lombardia e dal Ministero della Salute - continua la nota dell’azienda che per conto dei big player italiani dello short term sta portando avanti il dialogo con le istituzioni - Italianway ha predisposto, in collaborazione con le proprie aziende partner di servizi di housekeeping, un piano di sanificazione e pulizia approfondita degli appartamenti e alcune misure operative atte ad azzerare il rischio di contagio e garantire la massima tranquillità ai viaggiatori. Tutti gli addetti alle pulizie - assicurano - sono dotati di mascherine con filtri FFP2, vestiario con maniche lunghe, polsini e guanti. La biancheria sporca viene raccolta in contenitori chiusi e la biancheria pulita viene consegnata da lavanderie industriali che trattano i tessuti ad alta temperatura per uccidere ogni tipo di agente patogeno. Vengono utilizzati gli appositi prodotti a base di etanolo al 70 per cento dotati di maggiore efficacia disinfettante per la bonifica delle superfici inanimate. Nei bagni e nelle zone dove possibile viene utilizzata anche la candeggina. Infine viene effettuato un lavaggio generale di tutte le stoviglie ad ogni check-out. Il lavaggio delle superfici degli appartamenti con etanolo e candeggina rende non possibile la sopravvivenza di eventuali virus, la cui trasmissione attraverso oggetti sarebbe comunque ritenuta estremamente improbabile. (com)