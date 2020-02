Sahel: commissario Chergui, Unione africana invierà 3 mila uomini nella regione

- L'Unione africana prevede di inviare 3 mila uomini nel Sahel nel tentativo di contenere l’avanzata dei militanti islamisti. Lo ha annunciato il commissario per la Pace e la sicurezza dell'Ua, Smail Chergui, precisando che lo spiegamento avrà una durata di sei mesi. È quanto riferisce la stampa internazionale. Non è al momento chiaro quali saranno i paesi a fornire uomini né chi finanzierà l'operazione. L’annuncio segue quello recente della Francia che, per voce del ministro della Difesa Florence Parly, ha disposto a inizio febbraio l’invio di ulteriori 600 uomini da impiegare nella missione Barkhane, portando così a 5.100 il numero di militari dispiegati nel Sahel. In precedenza, in occasione del vertice G5 Sahel di Pau, il presidente francese Emmanuel Macron aveva annunciato l’invio di altri 220 militari francesi nella regione. (segue) (Res)