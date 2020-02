Difesa: Tofalo su fenomeno suicidi, salute e sicurezza personale è priorità ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, è intervenuto oggi in IV commissione Difesa della Camera per rispondere a un'interrogazione sul fenomeno dell'autolesionismo tra il personale delle Forze armate. "Come sottolineato dal ministro della Difesa, Guerini, nell'ambito dell'esposizione delle linee programmatiche del dicastero, la salute del personale e la tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro restano temi al centro dell'attenzione della Difesa", ha detto Tofalo. "Sul piano generale, da tempo è in atto una mirata attività di prevenzione per contrastare il fenomeno e, oltre alle azioni volte a individuare eventuali soggetti a rischio nelle prime fasi dell'incorporazione - le procedure selettive sono costantemente monitorate e aggiornate - vengono realizzate molteplici attività per la tutela dell'integrità fisica e morale del personale durante l'intero percorso di carriera. Tra i requisiti per l'arruolamento sono sempre inclusi la capacità dell'individuo di adattarsi al contesto militare, la capacità di reagire alle difficoltà e di gestire lo stress", evidenzia Tofalo. L'attività di prevenzione "è finalizzata anche a individuare quei comportamenti che possono apparire indicatori di un presunto stato di disagio, in modo da poter intervenire, con ogni possibile tempestività, ponendo in atto adeguate misure di sostegno psicologico". (segue) (Com)