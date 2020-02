Difesa: Tofalo su fenomeno suicidi, salute e sicurezza personale è priorità ministero (2)

- Il sottosegretario aggiunge che "agli esiti dei lavori del Tavolo tecnico interforze, costituito con il compito di affrontare in maniera dettagliata una tematica così delicata e complessa, sono state definite specifiche misure precauzionali da porre in essere a breve e medio/lungo termine. La prima azione è stata quella di aggiornare la Scheda di notifica degli atti suicidari, per acquisire ulteriori dettagliati elementi utili per analizzare il fenomeno e migliorare l'audit per poter attuare adeguati correttivi. Al fine di prevenire il fenomeno attraverso l'informazione e la sensibilizzazione di tutto il personale militare e civile, dei Comandi e degli operatori sanitari sui principali fattori di rischio e la loro gestione, sono state redatte e distribuite tre brochure che offrono una serie di raccomandazioni per percepire e affrontare situazioni che possono preludere ad atti di autolesionismo ed è stata anche creata una pagina web internet sul sito della Difesa per divulgare la promozione del benessere psicologico. Nel marzo 2019, presso il Dipartimento scientifico del Policlinico militare Celio, si è svolto un 'Corso per formatori sulla prevenzione dei suicidi nelle Forze armate' che ha portato alla costituzione del primo team di professionisti, psicologi e psichiatri". (segue) (Com)