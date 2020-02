Difesa: Tofalo su fenomeno suicidi, salute e sicurezza personale è priorità ministero (3)

- Tofalo nota poi che "è in via di definizione un'applicazione per smartphone che possa dare, in maniera intuitiva e immediata, indicazioni sulle attività e i presìdi attivi in ambito Difesa; in questa applicazione è consultabile l'elenco e di consultori/servizi sanitari operativi sul territorio afferenti alle diverse Forze armate/Arma dei Carabinieri, a cui il personale può rivolgersi per ricevere supporto professionale. Tra le azioni a lungo termine sono in corso, da parte dei competenti organi della Difesa, il rafforzamento del Centro Veterani della Difesa, con specifico riferimento al potenziamento dell'area che interessa il supporto psicologico ai veterani e alle famiglie. Inoltre, il potenziamento della rete di monitoraggio del personale presso i reparti e le unità delle Forze armate, anche attraverso la ricerca di possibili collaborazioni con gli organi della sanità 'civile' presenti sul territorio, nonché la definizione di nuove e più efficaci procedure d'intervento nell'individuazione, nella prevenzione e nella risoluzione delle situazioni di possibile rischio, sia sistemico che individuale". Tofalo ha concluso il suo intervento richiamando le parole del ministro della Difesa che, in merito al fenomeno dei suicidi, ha assicurato "la particolare attenzione del governo nella valutazione delle eventuali iniziative parlamentari che saranno presentate al riguardo". (Com)