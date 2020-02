Cina: rilasciate ventimila tonnellate di carne di maiale sul mercato

- La Cina ha rilasciato oggi sul mercato ventimila tonnellate di carne di maiale dalle sue riserve centrali, nel tentativo di aumentare l'offerta e stabilizzare le aspettative del mercato. Lo ha dichiarato il ministero del Commercio cinese. Il rilascio è stato organizzato congiuntamente dal ministero e da altre autorità, tra cui la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e il ministero delle Finanze. Dal 17 al 21 febbraio, l'indice dei prezzi medi delle carni suine in 16 regioni a livello provinciale monitorato dal ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali è stato di 50,85 yuan (circa 7,1 dollari) per chilogrammo, in calo dello 0,7 per cento settimana su settimana. (segue) (Cip)