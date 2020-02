Città metropolitana Roma: Zotta, chiusa gara per realizzazione parcheggio Santa Maria della Pietà

- Dopo anni è stata sbloccata "un'importante opera pubblica nel territorio del XIV Municipio. Un progetto rimasto fermo per anni che oggi vede la luce grazie alla costante interlocuzione tra il Municipio e gli uffici di Città metropolitana di Roma". Lo dichiara, in una nota, Teresa Zotta, vice sindaco della Città metropolitana di Roma. "Finalmente - spiega Zotta - vedremo realizzato un parcheggio di scambio adiacente il complesso di 'Santa Maria della Pietà' a Roma. L'intervento prevederà la riqualificazione e valorizzazione del parcheggio pubblico esistente, realizzato, in occasione del Giubileo del 2000, con recupero dello stato dei luoghi, l'eliminazione del degrado urbano e il miglioramento della qualità paesaggistica. Inoltre, il progetto prevede la ridefinizione degli stalli di sosta per le autovetture, l'allestimento dell'area a verde, con la realizzazione di opere ed impianti adeguati anche per l'eliminazione delle barriere architettoniche esistenti. Abbiamo accolto le richieste pervenute dal presidente del Municipio Alfredo Campagna, riguardanti uno spazio di sosta riservato ad una navetta bus per l'utenza del complesso di Santa Maria della Pietà ed un sistema di videosorveglianza".(Com)