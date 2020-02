Repubblica Ceca: commissione epidemiologica discute misure emergenziali per coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione epidemiologica centrale ceca si è riunita oggi per discutere le misure da applicare in caso di diffusione del virus Covid-19 nel paese. Secondo quanto riferito dall'emittente radiofonica "Cesky rozhlas", il ministro della Sanità Adam Vojtech ha dichiarato in conferenza stampa che ai medici sono state date linee guida su come intervenire nei casi sospetti e che mascherine saranno disponibili entro un paio di settimane. Il ministro ha anche invitato i concittadini a non lasciarsi andare a gesti di isteria collettiva e a non accumulare inutilmente beni alimentari nelle proprie abitazioni. Le 135 persone sottoposte finora ai test per rilevare la presenza del coronavirus sono risultate negative. I cechi che sono tornati recentemente da aree ad alto rischio in Italia settentrionale sono però in quarantena. Diverse società ceche hanno ordinato ai loro dipendenti che sono stati recentemente in Asia o in Italia di lavorare da casa per le prossime due settimane. (Vap)