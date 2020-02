Torino: Federalberghi, 50 per cento prenotazioni cancellate per psicosi coronavirus (2)

- "Il quadro di questi giorni è drammatico ed in continuo peggioramento. Soltanto nella prima settimana di emergenza abbiamo visto svanire 25-30.000 presenze turistiche con un calo di fatturato compreso tra 1,5 e 2 milioni di euro solo a Torino, una tendenza purtroppo destinata a protrarsi anche per il mese di marzo per il quale registriamo già una percentuale di cancellazioni compresa tra il 50-60%, con punte che in alcune strutture si avvicinano al 90% - dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – le misure urgenti di contenimento varate dalla Regione erano certamente inevitabili ma il nostro settore sta pagando e continuerà a pagare per molto tempo gli effetti di una psicosi per certi versi ingiustificata. Il comparto turistico-ricettivo del torinese rischia di riprendersi solo fra molti mesi e di vedere andare in fumo anche le prenotazioni per Pasqua e per i ponti di primavera. Ringraziamo gli enti locali per la sensibilità dimostrata in questi giorni ma chiediamo alla Regione, che proprio ieri ha stanziato 77 milioni per il turismo piemontese, di dirottare almeno una parte di questi fondi come forma di compensazione, destinandoli direttamente alle imprese e al Comune di sospendere momentaneamente la tassa di soggiorno e le imposte locali. In gioco ci sono gli investimenti degli imprenditori e i redditi dei dipendenti oltre a un danno economico e di immagine di cui capiremo le proporzioni soltanto fra qualche tempo". (Rpi)