Russia: Mosca si aspetta arbitrato Nazioni Unite su rifiuto visti Usa per delegazioni diplomatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia si aspetta che il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Gutteres avvii un arbitrato in merito al sistematico rifiuto dei visti Usa alle delegazioni inviate a lavorare presso le Nazioni Unite. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "La risoluzione ONU 17/195 afferma inoltre che se la questione dell'emissione del visto non viene risolta entro un termine ragionevole, si prenda seriamente in considerazione la possibilità di ricorrere all'arbitrato ai sensi dell'accordo tra le Nazioni Unite e gli Stati Uniti del 1947 sul quartier generale dell'Organizzazione" ha dichiarato la Zakharova durante il briefing odierno. "Ovviamente, un tempo così ragionevole è già scaduto, e ci aspettiamo che dal segretariogenerale delle Nazioni Unite, Gutteres, vengano avviati procedimenti arbitrali in relazione alla violazione da parte degli Stati Uniti dei suoi obblighi internazionali derivanti dallo status di stato ospitante delle Nazioni Unite, ha tutti i motivi legali per questo" ha sottolineato la portavoce del ministero degli Esteri russo. (Rum)