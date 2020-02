Coronavirus: Germania, ministro Interno Seehofer, esami anche sui migranti

- Gli esami per diagnosticare l'infezione da coronavirus devono essere effettuati anche sui 10 mila migranti che in media arrivano in Germania ogni mese. È quanto dichiarato dal ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, durante la conferenza stampa che ha tenuto oggi a Berlino per illustrare il piano di emergenza del governo federale volto a far fronte al coronavirus. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'iniziativa si basa sull'istituzione di un'unità di crisi formata dai ministeri dell'Interno e della Salute, guidato da Jens Spahn, come previsto dal piano per le pandemie del governo federale. (Geb)