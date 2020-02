Slovacchia: elezioni politiche, l'opposizione arriva frammentata al voto del 29 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni parlamentari slovacche del 29 febbraio arrivano dopo un biennio nel corso del quale i cittadini hanno dato segnali forti sulla volontà di vedere un radicale cambiamento nella politica nazionale. Il voto di sabato potrebbe rappresentare questa svolta, portando finalmente al governo formazioni diverse dal partito Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd), al potere da quasi 15 anni e attualmente in forte calo di consensi. Il panorama politico slovacco si presenta in questo momento quanto mai frammentato, specialmente fra le forze di opposizione. Tra le alternative che si pongono all'attenzione degli elettori c'è quella rappresentata dal Partito popolare Slovacchia nostra (Lsns) di Marian Kotleba. Questa formazione di estrema destra spera di conquistare il secondo posto alle elezioni e di fare da ago della bilancia quando bisognerà negoziare la costituzione di una nuova maggioranza. L'Lsns aveva conquistato l'8 per cento alle elezioni del 2016, per poi salire nei sondaggi fino quasi al 14 per cento e assestarsi nelle ultime settimane intorno agli 11 punti percentuali. Il partito di Kotleba è fortemente critico nei confronti dell'Unione europea, accusata di mettere i valori liberali al di sopra dell'interesse nazionale, e vuole che la Slovacchia lasci anche la Nato. (segue) (Vap)