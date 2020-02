Slovacchia: elezioni politiche, l'opposizione arriva frammentata al voto del 29 febbraio (2)

- I partiti di opposizione, ma anche lo stesso Smer-Sd, hanno assicurato di non volersi alleare con l'Lsns. Tuttavia Direzione-Socialdemocrazia potrebbe essere costretto dalle circostanze ad accettare per lo meno un sostegno estero da parte dell'Lsns, per poter mantenere il potere. E' peraltro già accaduto più volte in passato che la formazione di governo coordinasse voti in parlamento con i deputati di Kotleba, soprattutto su questioni in cui non c'era un accordo con i partner di coalizione, vale a dire il Partito nazionale slovacco (Sns) e Most-Hid. L'Lsns ha cercato di ammorbidire leggermente il suo carattere parafascista, mantenendo però toni decisamente razzisti nei confronti della locale comunità rom, e si è concentrato piuttosto su promesse di maggiore sicurezza per gli slovacchi, scagliandosi contro l'immigrazione e contro i "diktat liberali europei" che metterebbero a repentaglio la famiglia tradizionale. L'Lsns afferma inoltre di essere l'unico partito in Slovacchia immune dalla corruzione, avvantaggiandosi in questo contesto dello scontento popolare che ha danneggiato la credibilità di Smer-Sd. (segue) (Vap)