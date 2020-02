Slovacchia: elezioni politiche, l'opposizione arriva frammentata al voto del 29 febbraio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le speranze di molti nelle fila dell'opposizione erano state riposte nei mesi scorsi anche su un altro nome, quello dell'ex capo dello Stato slovacco Andrej Kiska, il predecessore di Caputova. Già negli ultimi mesi del suo mandato, Kiska aveva espresso la sua ferma condanna del sistema corrotto emerso a seguito dell'omicidio del giornalista investigativo Jan Kuciak e della sua fidanzata Martina Kusnirova. Non aveva quindi creato stupore l'annuncio, poco dopo la fine dell'esperienza di Kiska come presidente slovacco, della nascita di un nuovo partito, Per la gente (Za ludi). Questa notizia aveva dato adito all'ipotesi di creare un solido blocco di opposizione in chiave anti-Smer, guidato dallo stesso Kiska. Così non è stato, giacché Per la gente arriva alle elezioni del 29 febbraio correndo in solitaria e non come parte di una coalizione più ampia. Anche il partito di Kiska è dato dagli ultimi sondaggi intorno al 9 per cento. (segue) (Vap)