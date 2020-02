Slovacchia: elezioni politiche, l'opposizione arriva frammentata al voto del 29 febbraio (5)

- Sembra aver invece fatto un balzo in avanti il movimento Gente comune e personalità indipendenti (Olano), che a poche settimane dalle elezioni ha superato l'Lsns conquistando il secondo posto nei sondaggi con il 13 per cento. Fondato nel 2010, Olano si è fatto forte fin da subito di una piattaforma anti-corruzione. Il suo fondatore, Igor Matovic, che ne è tuttora il leader, viene accusato dai critici di essere un populista alla costante ricerca di attenzioni, sempre pronto a usare i dibattiti televisivi come un'occasione di marketing politico. Truban, potenziale futuro alleato, ha in passato sottolineato che Matovic guida Olano "come un dittatore". (segue) (Vap)