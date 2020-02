Slovacchia: elezioni politiche, l'opposizione arriva frammentata al voto del 29 febbraio (6)

- Dietro queste formazioni c'è una pletora di partiti con percentuali di consenso basse ma al di sopra della soglia di sbarramento del 5 per cento, i quali potrebbero rivelarsi partner di una futura coalizione post-elettorale. Tra di loro ci sono Libertà e solidarietà (Sas), formazione liberale di centro-destra guidata dall'economista Richard Sulik e data al 6 per cento, i nazional-conservatori di Sme Rodina guidati da Boris Kollar al 7 per cento, e il Movimento cristiano-democratico (Kdh) intorno al 5. Rischiano invece di non entrare in parlamento gli altri due membri dell'attuale maggioranza di governo con Smer-Sd, ovvero il Partito nazionale slovacco (Sns) di Andrej Danko e Most-Hid, formazione che rappresenta la minoranza magiara in Slovacchia. La possibilità di un'ampia ed eterogenea coalizione formata dalle attuali forze di opposizione è proprio lo scenario dato come più probabile dagli analisti, ma questa ipotesi mette in evidenza già in partenza le potenziali contraddizioni e fragilità di un governo che dovesse nascere da un compromesso del genere. (Vap)