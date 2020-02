India: Alto commissario Onu per i diritti umani, preoccupazione per Kashmir e legge cittadinanza

- Le restrizioni alle comunicazioni ancora in vigore nel Kashmir indiano sono “eccessive” e la nuova legge sulla cittadinanza emanata dall’India è “fonte di grande preoccupazione” per l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. L’Alto commissario, Michelle Bachelet, nella sua relazione odierna al Consiglio per i diritti umani, riunito nella sua sede di Ginevra, in Svizzera, per la 43ma sessione, ha ricordato che nel Territorio dell’Unione di Jammu e Kashmir, anche se alcuni politici sono stati liberati e la vita ordinaria è tornata per certi aspetti alla normalità, molte altre persone, “fino a 800”, rimangono in detenzione e tra loro leader politici e attivisti. Inoltre, “le scuole, le imprese e i mezzi di sussistenza sono stati sconvolti dalla forte presenza militare e non sono stati presi provvedimenti per affrontare le accuse di uso eccessivo della forza e di altre gravi violazioni dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza”. “Il governo indiano ha parzialmente ripristinato i servizi di telefonia mobile e internet, dopo un’importante decisione della Corte suprema indiana, ma le autorità continuano a imporre restrizioni eccessive all’uso dei social media”, ha sintetizzato Bachelet. (segue) (Res)