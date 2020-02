India: Alto commissario Onu per i diritti umani, preoccupazione per Kashmir e legge cittadinanza (2)

- Il secondo rilievo riguarda il Citizenship (Amendment) Act, o Caa, la legge promulgata a dicembre che prevede un iter più rapido per induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan, oggetto di contestazioni per il riferimento alle sei confessioni, con l’esclusione dell’Islam. “Gli indiani, in gran numero, e di tutte le comunità, hanno espresso – in modo per lo più pacifico – la loro opposizione alla legge e il sostegno alla lunga tradizione di laicità del paese”, ha riferito l’Alto commissario, che ha citato anche gli ultimi sviluppi violenti a Nuova Delhi. “Sono preoccupata per le notizie di inazione della polizia di fronte ad attacchi contro i musulmani da parte di altri gruppi, nonché per le precedenti notizie di un uso eccessivo della forza da parte della polizia contro manifestanti pacifici. Ciò si è ora allargato ad attacchi più ampi tra comunità, con 34 persone uccise da domenica 23 febbraio”, ha affermato Bachelet. “Invito tutti i leader politici a prevenire la violenza”, ha esortato. (Res)