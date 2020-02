Coronavirus: Germania, nuovo caso in Renania-Palatinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 11 il numero di casi di infezione da coronavirus accertati in Germania. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'ultimo dei contagiati è un 30enne della Renania-Palatinato, che si è recato spontaneamente in ospedale denunciando i sintomi del coronavirus. Dato l'esito positivo degli accertamenti medici, il giovane è stato ricoverato. Il 30enne potrebbe aver contratto l'infezione in Iran dove si trovava fino a poco tempo fa e dove è entrato in contatto con una persone che presentava evidenti sintomi del coronavirus. (Geb)