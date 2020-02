Albania: debito pubblico in calo, si attesta al 65,48 per cento nel 2019

- Il debito pubblico in Albania ha registrato un calo, attestandosi alla fine dello scorso anno a quota del 65,84 per cento del Pil nazionale: lo rivelano i dati del ministero delle Finanze, citati dal portale albanese di informazione economica "Monitor.al". Rispetto alla fine del 2018, il tasso del debito pubblico sarebbe sceso di 2,52 punti percentuali. In totale, il debito pubblico ammonterebbe a 1,11 trilioni di lek (9,11 miliardi di euro), di cui il 35,37 per cento è rappresentato dal debito interno e il 30,48 per cento da quello estero. Rispetto alle previsioni del governo invece, il debito risulta essere di 0,58 punti in più. (Alt)