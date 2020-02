Slovacchia: Marian Kocner condannato a 19 anni per contraffazione di cambiali

- La Corte penale speciale di Pezinok ha condannato Marian Kocner e Pavol Rusko a 19 anni di reclusione per aver contraffatto cambiali. Lo si apprende dall'agenzia di stampa "Tasr". Kocner è stato anche condannato al pagamento di un'ammenda di 10 mila euro. La sentenza non è definitiva. Le cambiali in questione sono state usate dai due imputati per fondare la richiesta di pagamento di 70 milioni di euro all'emittente televisiva "Tv Markiza". Entrambi stanno affrontando anche altri processi. Kocner è accusato di essere il mandante dell'omicidio del giornalista Jan Kuciak e della sua fidanzata, Martina Kusnirova. Rusko, ex comproprietario di "Tv Markiza" ed ex ministro delle Finanze, è invece imputato per aver pianificato l'omicidio di una sua ex socia, Sylvia Klaus Volzova. (Vap)