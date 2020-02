Pomezia: al via lavori per realizzare la prima ludoteca comunale del territorio

- Sono partiti i lavori per la realizzazione della prima ludoteca comunale a Pomezia. Il progetto prevede la ristrutturazione di un immobile confiscato alla criminalità organizzata, che diventerà la prima ludoteca comunale, all’interno del complesso “Villaggio Tognazzi”. “Finalmente sul nostro territorio sorgerà la prima ludoteca comunale - commenta in una nota il sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà -. Grazie al bando regionale che abbiamo vinto daremo nuova vita a un locale confiscato alla criminalità organizzata. In questo modo rispondiamo alle esigenze delle famiglie di poter usufruire di un servizio sociale dedicato ai più piccoli e al tempo stesso favoriamo la cultura della legalità e della lotta alla corruzione riscattando il nostro territorio nella giusta direzione”. I lavori di ristrutturazione “riguardano principalmente interventi interni - spiega l’assessore Federica Castagnacci -, come la demolizione delle tamponature esistenti e seguente ricostruzione per una nuova disposizione degli ambienti”.(Com)