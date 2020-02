Roma: cade un albero in via Bagnera, danneggiate due auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un albero è caduto ieri sera in via Bagnera a Roma danneggiando due auto. Le radici dell'alto fusto hanno ceduto alle 18:30 facendo stramazzare il grosso e pesante tronco su due auto lasciate in sosta. Le vetture danneggiate sono una Lancia Y e Peugeot. Per fortuna nessun passante o automobilista è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale del gruppo Marconi per effettuare i rilievi. (Rer)