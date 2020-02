Speciale energia: presidente libanese Aoun, entriamo ufficialmente nel club dei paesi petroliferi

- Il presidente della Repubblica libanese, Michel Aoun, ha tenuto un discorso alla nazione in vista dell’inizio delle perforazioni petrolifere al largo delle coste del paese dei cedri. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa "Nna". Aoun ha dichiarato che così i Libanesi entrano "ufficialmente nel club dei paesi petroliferi, i paesi con una delle risorse energetiche più importanti nel ventesimo secolo e agli inizi del ventunesimo per l’economia contemporanea”. Il direttore dell’Amministrazione dei petroli del Libano, Walid Nasr, ha dichiarato che il processo di perforazione nel blocco 4 di fronte alle coste del paese durerà tra i 55 e i 60 giorni. A seguire, l’analisi dei risultati dei lavori richiederà circa due mesi. L'inizio delle attività di trivellazione era stato inizialmente previsto per il dicembre 2019, ma ha subito ritardi a causa delle proteste in corso nel paese dei cedri dallo scorso ottobre. Nel febbraio del 2018 il ministero dell’Energia libanese ha assegnato al consorzio formato da Eni, Novatek e Total una licenza esplorativa per i blocchi 4 e 9. (Res)