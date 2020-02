Coronavirus: ambasciata d'Israele a Roma, misure restrittive non riguardano i soli cittadini italiani

- L’ambasciata di Israele in Italia precisa che le misure restrittive circa l’ingresso di cittadini stranieri in Israele, legate all’emergenza Coronavirus, non riguardano i soli cittadini italiani, ma indistintamente qualsiasi cittadino straniero, senza distinzione di nazionalità (esclusi cittadini e residenti israeliani), che provenga o abbia soggiornato negli ultimi 14 giorni in Italia, così come in altri paesi già precedentemente coinvolti da simile provvedimento (Cina, Macao, Singapore, Hong Kong, Tailandia, Giappone e Nord Corea). Lo precisa la rappresentanza diplomatica di Israele e Roma. L'ambasciata ha riferito che gli israeliani che faranno ritorno in patria dall'Italia verranno messi in quarantena, mentre ai cittadini non israeliani che hanno visitato l'Italia verrà rifiutato l'ingresso. (Com)