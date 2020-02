Frosinone: spacciava cocaina, arrestato 38enne di Supino

- Un 38enne di Supino, in provincia di Frosinone, è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari per spaccio di droga. L’uomo è stato fermato ieri dai carabinieri mentre era a bordo della sua macchina nel vicino territorio di Patrica. Sorpresi dal suo stato di agitazione per un normale controllo stradale, i militari hanno deciso di perquisire il veicolo e la sua abitazione, dove hanno trovato 10 grammi di cocaina e vario materiale utile al confezionamento in dosi.(Rer)