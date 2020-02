Governo: Meloni, pronti a presentare mozione sfiducia a Conte, ma no a esecutivi di inciucio

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, afferma che il suo partito considera il governo Conte una "esperienza fallita" ed è "pronto a presentare una mozione di sfiducia" all'esecutivo per "verificare se ci sia ancora una maggioranza che lo sostiene". In una nota il leader Fd'I precisa: "Ma insistiamo nel dire che la soluzione per il dopo Conte, a nostro avviso, sono libere elezioni. Non è vero, infatti, come ci viene raccontato da più parti, che oggi non si possa votare, e siamo pronti a dimostrarlo. E' inaccettabile che, usando persino il coronavirus, ogni scusa in Italia sia buona per impedire agli italiani di votare. Ogni altra ipotesi che si dovesse mettere in campo non ci troverebbe d'accordo". (segue) (Com)