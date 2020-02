Governo: Meloni, pronti a presentare mozione sfiducia a Conte, ma no a esecutivi di inciucio (2)

- "Dopo due governi nati da un inciucio che non hanno prodotto nulla se non l'immobilismo e i compromessi al ribasso, non crediamo ne serva un terzo, ancora più eterogeneo dei due precedenti - evidenzia Meloni -. Il giudizio che abbiamo di Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti è lo stesso e coerentemente con il nostro percorso non siamo disponibili a fare accordi con loro. In ogni caso, i voti di Fratelli d'Italia non sono indispensabili per un governo istituzionale, che per noi rimane un inciucio: se altri vogliono possono farlo senza di noi. In quel caso, come abbiamo sempre fatto con qualunque governo - conclude - saremo pronti a votare eventuali singoli provvedimenti che dovessimo considerate utili all'Italia". (Com)