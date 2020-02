Africa: emergenza locuste, Commissione Ue stanzia 10 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha annunciato oggi altri 10 milioni di euro per rispondere all'invasione di locuste in Africa orientale. Lo ha reso noto la Commissione europea, spiegando che l'epidemia potrebbe avere conseguenze devastanti sulla sicurezza alimentare in una regione già vulnerabile in cui 27,5 milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare e almeno altri 35 milioni sono a rischio. "Questa crisi dimostra, ancora una volta, quanto possano essere fragili i sistemi alimentari di fronte alle minacce. L'approccio dell'Ue, in linea con l'accordo verde, pone la sostenibilità al centro. Dobbiamo migliorare la capacità di rispondere collettivamente a queste minacce e abbiamo anche la responsabilità di intervenire ora con risolutezza per evitare una grave crisi, affrontare le cause profonde di questo disastro naturale e proteggere mezzi di sussistenza e produzione di cibo", ha dichiarato il commissario per i partenariati internazionali, Jutta Urpilainen. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) ha formulato un piano di risposta, ma gli interventi nazionali devono essere rapidamente ampliati per sostenere i governi nazionali dei paesi colpiti. Esiste ora una stretta finestra di opportunità per contenere questo focolaio e proteggere i mezzi di sussistenza di milioni di persone vulnerabili in tutta l'Africa orientale e oltre. Il contributo dell'Ue di 10 milioni di euro annunciato oggi si aggiunge al 1 milione di euro già mobilitato da fondi umanitari. (Beb)