Ue: Commissione, sì a sostegno di 134 milioni di euro per trasporto ferroviario in Repubblica Ceca

- La Commissione europea ha approvato, in base alle norme Ue in materia di aiuti di Stato, circa 134 milioni di euro di ulteriore sostegno pubblico per migliorare le attrezzature di gestione del traffico del materiale rotabile ferroviario in Repubblica Ceca. Lo ha comunicato la Commissione europea. La misura consiste nella proroga fino al 2022 di una parte di un regime di sostegno alla fornitura di materiale rotabile con le più recenti apparecchiature di bordo del sistema ferroviario europeo di gestione del traffico (Ertms). La Commissione ha spiegato che l'Ertms è un sistema di sicurezza che garantisce la conformità da parte dei treni con limiti di velocità e stato di segnalazione. Si prevede che questo sistema consentirà la creazione di un sistema ferroviario europeo e aumenterà la sicurezza e la competitività del settore ferroviario europeo. Come nel regime originale, il sostegno pubblico assumerà la forma di sovvenzioni dirette ai proprietari o agli operatori di veicoli ferroviari, da utilizzare per migliorare le attrezzature esistenti. (segue) (Beb)