Ue: Commissione, sì a sostegno di 134 milioni di euro per trasporto ferroviario in Repubblica Ceca (2)

- La Commissione ha valutato la misura in base alle norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato, in particolare gli orientamenti della Commissione del 2008 sugli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie. Ha riscontrato che la misura ceca è vantaggiosa per l'ambiente e per la mobilità in quanto sostiene il trasporto ferroviario, che è meno inquinante del trasporto su strada, riducendo al contempo la congestione stradale. Inoltre, la misura è anche proporzionata e necessaria per raggiungere gli obiettivi previsti, vale a dire la promozione dell'interoperabilità dei sistemi ferroviari nell'Ue e sostiene il passaggio del trasporto di merci dalla strada alla ferrovia. Infine, l'aiuto avrà un "effetto di incentivazione" in quanto i proprietari o gli operatori di veicoli ferroviari non effettuerebbero il necessario ammodernamento del loro materiale rotabile in assenza del sostegno pubblico. Su questa base, la Commissione ha concluso che la proroga della misura fino al 2022 e il sostegno pubblico aggiuntivo sono in linea con le norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato. (Beb)