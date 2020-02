Napoli: Conte, al bene comune devono contribuire anche i cittadini

- Al bene comune devono contribuire allo stesso modo sia le autorità istituzionali che i cittadini. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che nella giornata di oggi ha fatto visita insieme al capo dello Stato francese, Emmanuel Macron, al teatro San Ferdinando di Napoli, poco prima dell’inizio del vertice intergovernativo che prenderà il via questo pomeriggio al Palazzo Reale. “Oggi ho avuto modo di ascoltare le parole degli abitanti del quartiere, che vorrebbero vedere la zona ritornare allo splendore che la caratterizzava in passato”, ha detto il premier, aggiungendo di aver discusso la questione anche con le autorità cittadine. Nella sua dichiarazione, Conte ha anche aggiunto di non volersi “sottrarre alle nostre responsabilità, ma è giusto che al bene comune contribuiscano anche i cittadini”, che possono e devono parteciparvi quando possibile. (Ems)