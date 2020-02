Coronavirus: Germania, ministro Interno, situazione significativamente peggiorata

- La situazione in Germania è “peggiorata in maniera significativa”. Il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer ha così commentato la diffusione del coronavirus Germania, dove si registrano dieci casi accertati dal 25 febbraio scorso. Nella giornata di oggi, Seehofer ha tenuto a Berlino una conferenza stampa per illustrare il piano di emergenza del governo federale volto a far fronte al coronavirus. L'iniziativa si basa sull'istituzione di un'unità di crisi formata dai ministeri dell'Interno e della Salute, guidato da Jen Spahn, come previsto dal piano per le pandemie del governo. Per contenere il coronavirus, ha affermato Seehofer, “stiamo facendo tutto ciò che è umanamente possibile, ma non possiamo promettere una protezione assoluta”. Secondo il ministro dell'Interno tedesco, “il compito principale” dell'unità di crisi per il coronavirus è “prevenire la catena di infezione all'interno della Germania e verso il paese”. A tal fine, verranno effettuati controlli su ogni modalità di ingresso in territorio tedesco. Nelle operazioni, verrà coinvolta anche la polizia federale. (Geb)