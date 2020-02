Americhe: aspiranti segreteria Osa il 56 marzo a dialogo con società civile (3)

- L'Osa ha avuto d'altro canto un ruolo determinante anche nel processo che ha portato alle dimissioni dell'ex presidente Evo Morales. Nel rapporto preliminare diffuso a seguito delle contestate elezioni presidenziali del 20 ottobre scorso, l'organismo panamericano denunciava "vizi" nelle procedure di voto e di scrutinio. Poco dopo la diffusione del rapporto Morales annunciava il rinnovo delle autorità elettorali e un ritorno del paese alle urne. L'annuncio, tuttavia, non è bastato a interrompere le proteste, che hanno costretto Morales alle dimissioni, giunte su pressione delle forze armate. Il "cocalero" non ha mai perso l'occasione di rivendicare la legittimità del voto, accusando l'Osa di non aver supportato con prove concrete le frodi alla radice delle proteste. (segue) (Was)