Americhe: aspiranti segreteria Osa il 56 marzo a dialogo con società civile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A favore di una riconferma si è espresso anche il Brasile. Il paese amazzonico, spiegava il ministro degli Esteri Ernesto Araujo, "ribadisce la sua posizione" secondo cui "l'auspicabile consenso nell'organismo deve essere cercato nell'unione degli stati membri attorno alla difesa dei valori democratici". Per il ministro "non è ragionevole pensare che il consenso si crei attorno a una visione ambigua, di difesa aperta o velata del totalitarismo". Anche per Brasilia, dunque, è proprio la rotta fissata dall'uruguayano sul dossier venezuelano a premiare la sua corsa. E in questo scenario, Almagro ha mostrato la sua "capacità di resilienza nei momenti in cui ha sofferto i maggiori attacchi". (segue) (Was)