Coronavirus: Germania, ministro Interno Seehofer prevede aumento contagi

- Con il coronavirus che si diffonde in Germania, dove si registrano dieci casi accertati dal 25 febbraio scorso, “è corretto parlare di epidemia” perché vi sarà “un ulteriore sviluppo verso l'alto” del numero degli infetti. “Questa è un'affermazione onesta per la popolazione”. È quanto dichiarato dal ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, durante la conferenza stampa che ha tenuto oggi a Berlino per illustrare il piano di emergenza del governo federale volto a far fronte al coronavirus. L'iniziativa si basa sull'istituzione di un'unità di crisi formata dai ministeri dell'Interno e della Salute, guidato da Jen Spahn, come previsto dal piano per le pandemie del governo. Nella giornata di ieri, 26 febbraio, era stato lo stesso Spahn ad avvertire che la Germania è “all'inizio di un'epidemia” di coronavirus. (Geb)