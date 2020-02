Metro Roma: Atac, apre a breve anche lato piazza Irnerio della stazione Baldo degli Ubaldi

- Si sono conclusi questa mattina, con il collaudo dell'ultima scala mobile ancora in lavorazione, tutti gli interventi sugli impianti soggetti a revisione ventennale nella stazione Baldo degli Ubaldi. Lo comunica Atac in una nota. La stazione Baldo degli Ubaldi era stata riaperta il 10 gennaio scorso dopo la riattivazione di sei impianti sui dodici esistenti. A valle dell'emissione della certificazione da parte degli enti competenti, la stazione sarà riaperta anche dal lato di Piazza Irnerio. (Com)