Slovenia: governo accusa autorità Croazia di aver preso misure inefficienti su coronavirus

- Le misure adottate dalla Croazia nel contrastare il coronavirus "non sono efficienti". E' quanto si legge in un tweet di oggi del governo sloveno riportato dall'emittente "N1". Il governo di Lubiana ha evidenziato che tali misure "arrecano danni economici" e che la chiusura dei confini causerebbe disagi ancora maggiori. In Slovenia non è ancora stato rilevato nessun caso del virus, mentre le autorità croate hanno confermato a oggi tre casi.(Lus)