Speciale difesa: Libia, la Lega araba rinnova la sua richiesta di cessate il fuoco

- La Lega araba ha rinnovato la sua richiesta di una cessazione duratura delle operazioni militari in Libia, attraverso colloqui militari congiunti tra le delegazioni del Governo di accordo nazionale libico (Gna) e l'Esercito nazionale libico (Lna). "La Lega araba ha dichiarato che apprezza quanto ottenuto dalle parti interessate attraverso i colloqui del secondo turno per raggiungere un accordo su un cessate il fuoco formale e permanente tra le due parti", ha detto un comunicato. La dichiarazione ha inoltre invitato le parti partecipanti ai colloqui di Ginevra ad accelerare il completamento delle discussioni in corso per approvarle e concordare disposizioni permanenti e globali per l'attuazione e il monitoraggio del cessate il fuoco. (Lit)