Speciale difesa: Libano, Usa, inseriti in lista terrorismo individui legati a fondazione Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha inserito nella lista dei terroristi tre personalità libanese e dodici entità legate alla Fondazione dei martiri, che fa parte della rete del movimento sciita libanese Hezbollah. Lo ha riferito ieri un comunicato stampa del Tesoro statunitense. Le tre personalità inserite nella lista dei terroristi sono: Kassem Mohamad Ali Bazzi, Jawad Nur al Din e Sheikh Yusuf Aasi. Le dodici entità sono: Atlas Holding, Mirath Sal e altre dieci associazioni legate alla Atlas Holding. Hezbollah beneficia della vendita di beni vitali per la salute e l'economia del popolo libanese, come i prodotti farmaceutici e la benzina, ha dichiarato il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin. "L'amministrazione Trump è al fianco del popolo libanese e si impegna a individuare i responsabili dei piani di finanziamento del terrorismo di Hezbollah", ha aggiunto. Hezbollah è stato designato dal Dipartimento di Stato come organizzazione terroristica straniera nell'ottobre 1997. (Res)