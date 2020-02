Venezuela: coronavirus, autorità sanitarie rafforzano controlli a porti e aeroporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appreso del primo caso di contagio del nuovo coronavirus in Brasile, le autorità sanitarie del Venezuela hanno deciso di rafforzare il Sistema di vigilanza epidemiologica a porti e aeroporti. Il ministro della Salute, Carlos Alvarado, ha avvertito che si stanno monitorando le condizioni delle persone provenienti dall'estero e in particolare 93 passeggeri provenienti dalla Cina, che al momento non presentano sintomi associabili alla Covid-19. Al momento, il paese non presenta comunque nessun caso di contagio confermato. La direttrice dell'Organizzazione panamericana della salute (Ops), Carissa F. Etienne, ha raccomandato ieri i paesi della regione ad intensificare le misure di prevenzione e risposta alla diffusione della Covid-19. In precedenza il governo brasiliano aveva confermato che il cittadino di San Paolo tornato dall'Italia nei giorni scorsi è il primo a risultare ufficialmente contagiato dal coronavirus in America latina. (Brb)